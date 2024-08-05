Военный эксперт Литовкин назвал слабости истребителей F-16

Переданные Украине истребители F-16 не сыграют никакой роли в конфликте, так как российская авиация будет успешно сбивать самолеты противника, о чем RT рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
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