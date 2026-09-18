Гастроли новосибирских театров увидят жители районов области по «Пушкинской карте»

«Проект «Пушкинская карта», стартовавший в России в 2021 году, стал беспрецедентным по масштабу инструментом государственной культурной политики, направленным на вовлечение молодежи от 14 до 22 лет в культурную жизнь страны через механизм целевого финансирования.