Гастроли новосибирских театров увидят жители районов области по «Пушкинской карте»

«Проект «Пушкинская карта», стартовавший в России в 2021 году, стал беспрецедентным по масштабу инструментом государственной культурной политики, направленным на вовлечение молодежи от 14 до 22 лет в культурную жизнь страны через механизм целевого финансирования.
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