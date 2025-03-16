Лавров в разговоре с Рубио призвал к прекращению применения силы против хуситов

РИА Новости/Сергей Гунеев, Global Look Press/Kira Hofmann/www.imago-images.de Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио указал на необходимость прекращения применения силы против хуситов в регионе Красного моря, сообщили в МИД РФ.