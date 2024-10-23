Основные моменты: – У «Никс» самая высокая средняя цена наиболее доступных билетов – 186 долларов. Это на 29% больше, чем у идущей в данном ретинге на 2-м месте команды («Лейкерс», 144 доллара) – Средняя цена самых дешевых билетов по НБА составляет в среднем 53 доллара – У «Портленда» самые дешевые билеты на матчи НБА – 16 долларов в среднем.