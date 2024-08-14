В Митине запустили благотворительную ярмарку для фронта

Волонтёрскую группу «Москва своих не бросает» создали жители района Митино. Ещё осенью 2022 года они наладили производство маскировочных сетей, окопных свечей и «сухих душей», сбор медикаментов и другой помощи бойцам и мирным жителям Донбасса.