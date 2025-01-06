Одну категорию россиян предупредили о подорожании электричества в 2025 году

Тарифы на электроэнергию в 2025 году вырастут в большинстве регионов для населения и бизнеса. Об этом россиян в разговоре с агентством «Прайм» предупредил доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ имени Г.