The Guardian: в Иране силы правопорядка застрелили фаната, который праздновал вылет команды с ЧМ

Иранский болельщик Мехран Самак был застрелен 29 ноября в городе Энзели (Иран). По информации The Guardian, болельщик после вылета сборной Ирана из чемпионата мира в Катаре стал сигналить из машины, за что был вскоре застрелен силами безопасности.