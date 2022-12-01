The Guardian: в Иране силы правопорядка застрелили фаната, который праздновал вылет команды с ЧМ

Иранский болельщик Мехран Самак был застрелен 29 ноября в городе Энзели (Иран). По информации The Guardian, болельщик после вылета сборной Ирана из чемпионата мира в Катаре стал сигналить из машины, за что был вскоре застрелен силами безопасности.
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