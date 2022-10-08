Автомобильный мост по временной схеме может заработать уже в октябре

Автомобильный мост по временной программе может быть введен в эксплуатацию уже в октябре. На продолжительность ремонта повлияют скрытые повреждения соседних компонентов моста, а также погодные условия в Азовском море, говорят специалисты по мостам.
Автомобильный мост по временной программе может быть введен в эксплуатацию уже в октябре. На продолжительность ремонта повлияют скрытые повреждения соседних компонентов моста, а также погодные условия в Азовском море, говорят специалисты по мостам.
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