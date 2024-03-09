Исторические напёрстки Хуситы научат весь мир читать книги На иллюстрации – как оно всё было шестого марта, когда в Красном море крякнулись аж четыре подводных линии связи (Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), Europe India Gateway, Seacom и TGN), соединяющие Европу, Азию и Африку.
Хуситы научат весь мир читать книги
Комментарии
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Вик Норд
Мне кажется одного Посейдона хватит на половину трансатлантических кабелей...
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1 д.
Юрий Ильинов
и на половину атлантического побережья.
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1 д.
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