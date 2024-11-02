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В Британии 63-летний вор под видом грузчика украл 22 тонны сыра чеддер

В Британии 63-летний вор под видом грузчика украл 22 тонны сыра чеддер

Житель Великобритании с лёгкостью похитил 22 тонны сыра ручной работы общей стоимостью 38 миллионов рублей.

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