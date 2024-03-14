Московская элитка вышла из депрессии и бросилась наверстывать упущенное

Самый высокобюджетный сегмент столичного жилья вошел в зону роста. Продажи снова начали измеряться десятками лотов в месяц, и за последний квартал реализовано сразу восемь квартир из «золотой сотни» наиболее дорогих предложений городаТрадиционно считается, что рынок самой дорогой московской недвижимости живет своей жизнью, вяло реагируя на внешние раздражители, будь то рост или снижение процентных ставок по ипотеке, общерыночное перетекание спроса с первичного рынка на вторичный и обратно и так далее.