Житель Пензенской области продал квартиру, а деньги перевел мошенникам

В полицию Кунецка обратился 64-летний мужчина, который стал жертвой телефонных мошенников. Неизвестный позвонил ему, представился сотрудником Росфинмониторинга и заявил, что сбережения пенсионера находятся под угрозой.
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