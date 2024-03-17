Обмудки обоих полов

Абакан тоже отметился проишествием на выборах Картинка для иллюстрации. Виктор Анисимов Нет, на второй день выборов президента России никто не заливал бюллетени ни чернилами, ни краской ни зелёнкой, никто не поджигал урны для голосования, и даже не пытался их поджечь.