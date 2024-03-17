Абакан тоже отметился проишествием на выборах Картинка для иллюстрации. Виктор Анисимов Нет, на второй день выборов президента России никто не заливал бюллетени ни чернилами, ни краской ни зелёнкой, никто не поджигал урны для голосования, и даже не пытался их поджечь.
Обмудки обоих полов
Комментарии
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Людмила Редько
Профессорша меня тоже поразила - не древняя старушка, всего-то 50 лет, доктор наук и такая дура, причем дважды дура - сначала набрала кредитов на 15 лямов, потом пошла зеленку лить.
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8 час.
Александр Ляшенко
К стенке, и публично!
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5 час.
Александр Ляшенко
Врёт она и нескладно,про 15лямов, захотелось ей по быстрому срубить бабок, но на хитрую её жопу,нашёлся болт с резьбой.Земля ей стекловатой!
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5 час.
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