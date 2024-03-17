Медвежий угол
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Медвежий угол

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Обмудки обоих полов

Обмудки обоих полов

Абакан тоже отметился проишествием на выборах Картинка для иллюстрации. Виктор Анисимов  Нет, на второй день выборов президента России никто не заливал бюллетени ни чернилами, ни краской ни зелёнкой, никто не поджигал урны для голосования, и даже не пытался их поджечь.

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Комментарии
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Людмила Редько
Профессорша меня тоже поразила - не древняя старушка, всего-то 50 лет, доктор наук и такая дура, причем дважды дура - сначала набрала кредитов на 15 лямов, потом пошла зеленку лить.
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Александр Ляшенко
К стенке, и публично!
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Александр Ляшенко
Врёт она и нескладно,про 15лямов, захотелось ей по быстрому срубить бабок, но на хитрую её жопу,нашёлся болт с резьбой.Земля ей стекловатой!
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5 час.

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