11 улиц в Калуге останутся без воды 28 июля

В городской администрации Калуги опубликовали предупреждение об отключении холодной воды. 28 июля с 9:00 до 17:00 в связи с работами на водопроводе будет прекращена подача холодного водоснабжения по адресам: ул.
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