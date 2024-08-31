Математики МГУ предложили новую модель зарождения и развития смерча

Новую математическую модель для описания зарождения и развития смерча разработали специалисты кафедры математической физики факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) МГУ, 29 августа сообщает пресс-служба университета.
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