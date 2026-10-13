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Обгон в столб

Обгон в столб

"В Зеленчукском районе на 32-м километре федеральной автодороги «Подъезд к МЦО «Архыз» произошла автоавария, в результате которой три человека погибли, один получил травмы.

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