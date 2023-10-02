Польза квашеной капусты

Органические кислоты, входящие в состав квашеной капусты, стимулируют пищеварительные процессы при пониженной кислотности желудочного сока, повышают секреторную и моторную деятельность желудка и кишечника, полезны при хронических запорах, способствуют развитию нормальной микрофлоры при дисбактериозе.