Польза квашеной капусты

Органические кислоты, входящие в состав квашеной капусты, стимулируют пищеварительные процессы при пониженной кислотности желудочного сока, повышают секреторную и моторную деятельность желудка и кишечника, полезны при хронических запорах, способствуют развитию нормальной микрофлоры при дисбактериозе.
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