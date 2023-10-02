Рецепты от бабушки
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Рецепты от бабушки

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  • Елена Вел
    Спасибо за интерес к теме и комментарий. Я тоже ценю это мыло и запах совсем не отпугивает. Всегда дома его держим. А...Польза дегтярного...
  • Татьянка Яцук
    Очень люблю запах дёгтя и с удовольствием использую дегтярное мыло.Польза дегтярного...

Польза квашеной капусты

Польза квашеной капусты

Органические кислоты, входящие в состав квашеной капусты, стимулируют пищеварительные процессы при пониженной кислотности желудочного сока, повышают секреторную и моторную деятельность желудка и кишечника, полезны при хронических запорах, способствуют развитию нормальной микрофлоры при дисбактериозе.

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