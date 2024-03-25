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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заварухин о победе над СКА: «Автомобилисту» не надо оставаться на месте – надо идти дальше. Верили, что у нас есть мастеровитые игроки, главное – объединить в один кулак»

«Автомобилист» победил СКА (5:4, 4-1) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Уральцы вышли в третий раунд плей-офф КХЛ.

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