«Мирный» план Байдена: Янки согласны на Новороссию и санкции снимут. В чем подвох?

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Хабаровске 5 июля заявил, что несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, цели специальной военной операции будут достигнуты.