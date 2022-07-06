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«Мирный» план Байдена: Янки согласны на Новороссию и санкции снимут. В чем подвох?

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на выездном совещании в Хабаровске 5 июля заявил, что несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, цели специальной военной операции будут достигнуты.

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