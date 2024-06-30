Квартиры в новостройках дорожают: что с рынком жилья?

Застройщики индексируют цены, ожидая завершения ипотеки с господдержкой. В преддверии завершения всеобщей льготной ипотеки и роста на этом фоне интереса покупателей к наиболее бюджетным лотам средняя стоимость новостроек на крупнейших рынках России за месяц выросла на 1,5%.
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