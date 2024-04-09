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ФедералПресс

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Боррель заявил, что США больше не будут защищать союзников по НАТО

Боррель заявил, что США больше не будут защищать союзников по НАТО

БРЮССЕЛЬ, 9 апреля, ФедералПресс. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что США больше не будут обеспечивать безопасность всех союзников Североатлантического альянса, даже несмотря на возможные обстоятельства.

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