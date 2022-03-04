Бобровский сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 18 бросков в матче с «Оттавой»

Сергей Бобровский сыграл на ноль во 2-й раз в этом сезоне НХЛ. Российский вратарь «Флориды» отразил все 18 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Оттавой» (3:0).
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