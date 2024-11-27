По данным инсайдера, порт Forza Horizon 5 для PS5 уже готов Поскольку Microsoft выпустила ...

По данным инсайдера, порт Forza Horizon 5 для PS5 уже готовПоскольку Microsoft выпустила некоторые свои игры для PlayStation 5 и Nintendo Switch, сообщество хотело бы знать, какие игры выйдут на конкурирующие консоли следующими.
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