Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков

1. Павел Шипилин указывает, что в странах Средней Азии против экстремизма и радикализма на религиозной почве ведут жёсткую борьбу, иногда даже в стиле нашего Петра I : В статье 14 закона «О свободе совести и религиозных организациях» говорится, что гражданам Узбекистана, за исключением работающих в религиозных организациях, не разрешено носить «культовую» одежду в общественных местах.