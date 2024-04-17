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Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков

Бритьё бород радикалам, голоса нелегальных мигрантов и лазейка фиктивных браков

1. Павел Шипилин указывает, что в странах Средней Азии против экстремизма и радикализма на религиозной почве ведут жёсткую борьбу, иногда даже в стиле нашего Петра I : В статье 14 закона «О свободе совести и религиозных организациях» говорится, что гражданам Узбекистана, за исключением работающих в религиозных организациях, не разрешено носить «культовую» одежду в общественных местах.

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