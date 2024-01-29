Карельские синоптики рассказали о погоде на неделю

Карельские синоптики сделали прогноз на последнюю неделю января. С начала новой рабочей недели уже большая часть территории Карелии окажется под влиянием южной периферии циклона, перемещающегося по акватории северных морей.
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