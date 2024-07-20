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В Орле составят перечень ночных и опасных для детей мест

В Орле составят перечень ночных и опасных для детей мест

Мэрия утвердила положение об экспертной комиссии для определения мест в Орле, где нахождение детей не допускается в ночное время без сопровождения родителей или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

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