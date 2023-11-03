«Бесстыжая»: каких женщин на самом деле так раньше называли русские

Принципы нравственности на Руси существенно отличались от современных. Особое внимание уделялось нравственности женщины, так как она играла важную роль в продолжении рода и была духовной опорой для семьи.
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