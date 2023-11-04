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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» убрал звезду команды из состава

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» убрал звезду команды из состава

«Манчестер Юнайтед» бесславно проиграл «Манчестер Сити» в дерби со счётом 0:3 на прошлых выходных. Всего через несколько часов после игры состоялась вечеринка в честь дня рождения Маркуса Рэшфорда, одного из ведущих игроков «МЮ».

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