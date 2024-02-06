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Экс-игрок Мостовой: у Джикии хорошая ситуация, потому что он может выбирать

Экс-игрок Мостовой: у Джикии хорошая ситуация, потому что он может выбирать

Бывший футболист сборной России и испанской "Сельты" Александр Мостовой, говоря о вероятном уходе защитника Георгия Джикии из московского "Спартака", заявил, что футболисту не стоит об этом переживать, потому что он сможет найти себе новую команду.

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