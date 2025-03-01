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Адлер Сегодня

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📢 С 1 марта в России вступают важные изменения

📢 С 1 марта в России вступают важные изменения! 🚫 Для несовершеннолетних ▫️ Запрет на продажу энергетиков и газосодержащих товаров (зажигалки, баллончики).

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