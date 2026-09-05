Сейсмостанция подтвердила землетрясение 5 сентября на южных Курилах

5 сентября в Тихом океане у южных Курил было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова подтвердила, что очаг находился на глубине 44 км.
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