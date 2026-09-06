Напавший на фельдшеров скорой в Москве сидел на дереве и видел праздник у церкви

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Жительница Москвы в беседе с РЕН ТВ 7 сентября рассказала о своей встрече с неадекватным мужчиной, который напал на медиков с лопатой в Марьино.
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