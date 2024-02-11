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В Киеве и пяти областях Украины ночью объявляли воздушную тревогу

В Киеве и пяти областях Украины в ночь на воскресенье, 11 февраля, объявляли воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

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