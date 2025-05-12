Стало известно, сколько многоквартирных домов капитально отремонтируют на Кубани

Стало известно, сколько многоквартирных домов капитально отремонтируют на КубаниВ 2025 году в Краснодарском крае планируется масштабный капитальный ремонт свыше 680 жилых домов, об этом заявил глава региона, Вениамин Кондратьев.
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