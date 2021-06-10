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Депутат Рады считает, что Кличко может стать следующим президентом Украины

Депутат Рады считает, что Кличко может стать следующим президентом Украины

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко может стать следующий президентом Украины, сменив на этом посту Владимира Зеленского.

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ВЛАДИМИР ЛАПИН
во дерьмократия выдаёт на гора, то в прузиденты клоуна-шута, то тупее хрен придумаешь, боксёр-миксёр с отбитыми мозгами!! зашибись как везёт окраине.......
Фил
У хохлов ,что не президент так полный ДЕБИЛ. Но Кличко, это НЕЧТО.

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