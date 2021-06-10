Депутат Рады считает, что Кличко может стать следующим президентом Украины

АиФ.ru | Объясняем, что происходитПолитикаДепутат Рады считает, что Кличко может стать следующим президентом УкраиныНынешний мэр Киева Виталий Кличко может стать следующий президентом Украины, сменив на этом посту Владимира Зеленского.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВЛАДИМИР ЛАПИНво дерьмократия выдаёт на гора, то в прузиденты клоуна-шута, то тупее хрен придумаешь, боксёр-миксёр с отбитыми мозгами!! зашибись как везёт окраине.......ФФилУ хохлов ,что не президент так полный ДЕБИЛ. Но Кличко, это НЕЧТО.Комментировать
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