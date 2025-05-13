В России хотят запретить раздел имущества между супругами: подробно

Предлагаемые изменения затронут браки, зарегистрированные после начала СВО. Военные выплаты и денежное содержание военнослужащих могут быть признаны их личной собственностью, не подлежащей разделу при расторжении брака.
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