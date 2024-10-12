Дочь R. Kelly рассказала, что отец домогался ее, когда она была ребенком

Дочь певца и музыкального продюсера R. Kelly, которого признали виновным в педофилии и торговле людьми, рассказала, что отец домогался ее, когда она была ребенком.
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