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Дочь R. Kelly рассказала, что отец домогался ее, когда она была ребенком

Дочь R. Kelly рассказала, что отец домогался ее, когда она была ребенком

Дочь певца и музыкального продюсера R. Kelly, которого признали виновным в педофилии и торговле людьми, рассказала, что отец домогался ее, когда она была ребенком.

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