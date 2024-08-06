Столичные НКО проведут мастер-классы в рамках городских фестивалей

Столичные некоммерческие организации (НКО) проводят мастер-классы в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!», а также участвуют в работе благотворительного маркета форума-фестиваля «Территория будущего.
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