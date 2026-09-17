Овечкин не получил торт на день рождения: «Я на диете»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не получил торт на день рождения.Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что не получил торт на день рождения.
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