Раскрыто влияние сокращенной рабочей недели на экономику Исландии

Экономика Исландии выросла относительно ряда стран Европы после введения сокращенной рабочей недели. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследования The Autonomy Institute и Международного валютного фонда (МВФ).
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