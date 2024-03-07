Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим

Сарик Андреасян — один из самых плодовитых режиссёров и продюсеров России. Продюсерская компания Сарика и его брата Гевонда выпускает около 25 фильмов и сериалов в год, пятую часть которых снимает сам Сарик.
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