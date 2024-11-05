Как только падёт Покровск, наступит перелом в зоне СВО, и он обернётся размораживанием резервов ВСУ Юлия СоколоваПадение Покровска может стать серьёзным переломом в зоне Специальной военной операции (СВО).
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