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Царьград

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Бунт в аэропорту попал на видео: пассажиры заблокировали терминал в Волгограде

Бунт в аэропорту попал на видео: пассажиры заблокировали терминал в Волгограде

Сутки до моря: почему туристы рейса Москва — Сочи перекрыли аэропорт в Волгограде.Перелет из столичного Шереметьево в Сочи превратился в изматывающий воздушный квест длиной более суток.

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