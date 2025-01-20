CBS: Пропалестинские протестующие вмешались в речь кандидата в премьеры Канады

В Торонто пропалестинские протестующие попытались сорвать первую речь бывшего вице-премьера и экс-министра финансов Канады Христи Фриланд в качестве кандидата на должность главы Либеральной партии и, соответственно, премьер-министра страны.
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