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Царьград

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Прокуроры Москаев и Прохорова рассказали студентам НГУ о службе

Прокуроры Москаев и Прохорова рассказали студентам НГУ о службе

Заместитель прокурора Советского района Новосибирска Иван Москаев и помощник прокурора Анжелика Прохорова встретились с первокурсниками-юристами НГУ, чтобы рассказать об основных направлениях работы надзорного ведомства, условиях поступления на службу и особенностях её прохождения.

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