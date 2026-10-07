Прокуроры Москаев и Прохорова рассказали студентам НГУ о службе

Заместитель прокурора Советского района Новосибирска Иван Москаев и помощник прокурора Анжелика Прохорова встретились с первокурсниками-юристами НГУ, чтобы рассказать об основных направлениях работы надзорного ведомства, условиях поступления на службу и особенностях её прохождения.
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