Прокуроры Москаев и Прохорова рассказали студентам НГУ о службе

Заместитель прокурора Советского района Новосибирска Иван Москаев и помощник прокурора Анжелика Прохорова встретились с первокурсниками-юристами НГУ, чтобы рассказать об основных направлениях работы надзорного ведомства, условиях поступления на службу и особенностях её прохождения.