Старшая дочь политика Бориса Немцова Жанна уже несколько лет живет в Португалии. 39-летняя журналистка впервые решила рассказать, почему приняла решение эмигрировать из России.
Дочь Немцова призналась, почему эмигрировала из России
Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
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15 час.
Sergiy Che
«Во-первых, мне начали поступать анонимные угрозы, я не чувствовала себя в безопасности», — заявила дочь политика в программе «Голос Америки» © - кому нах она срослась тут??!
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11 час.
СШ
Светлана Шумилина
Да кому ты нужна...себе цену набивают,простигосподи.
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11 час.
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