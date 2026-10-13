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Медицина 2.0

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Эксперт Быков: исчезновение боли в суставах не всегда означает ремиссию артрита

Эксперт Быков: исчезновение боли в суставах не всегда означает ремиссию артрита

Исчезновение боли в суставах не всегда означает, что ревматоидный артрит перешел в ремиссию. Даже при хорошем самочувствии воспаление может сохраняться, поэтому пациентам важно продолжать наблюдение у врача и не отменять назначенные препараты самостоятельно.

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