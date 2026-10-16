Певица призналась, что переживает крайне тяжелый период в своей жизни. Юлия Савичева Елизавета Карпушкина39-летняя Юлия Савичева объявила о разводе с композитором Александром Аршиновым, с которым прожила в браке больше десяти лет.
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