🇷🇺🇺🇸🇺🇦🇸🇪 Кстати, теперь мозаика складывается пазл за пазлом. Я недавно писал, что 5 отбр практически закончила формирование на полигоне во Львовской области.
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🇷🇺🇺🇸🇺🇦🇸🇪 Кстати, теперь мозаика складывается пазл за пазлом. Я недавно писал, что 5 отбр практически закончила формирование на полигоне во Львовской области.
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