ФМП примет «Широки», «Игокеа» встретится с «Цедевита-Олимпией». Адриатическая лига Регулярный чемпионат Группа А Положение команд : Широки Босния и Герцеговина – 2-0, ФМП Сербия – 2-0, Борац Чачак Сербия – 2-1, Будучность Черногория – 1-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-1, Цедевита-Олимпия Словения – 1-1, Црвена Звезда Сербия – 1-1, Слован Словакия – 1-1, КРКА Словения – 0-2, Цибона Хорватия – 0-3.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Уфа – Спартак Кострома: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 15 ноября 2026
- Карандин о словах Путина об ИИ как помощнике судьи: «Если о реформе судейства заговорил первый человек России, значит, порядок в нашем хоккее будет наведен»
- Дмитрий Губерниев: «Допуск белорусов вряд ли состоится в этом сезоне. Будем выступать на открытых Кубках России, Кубках Содружества»
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым